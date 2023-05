Candeline a corte, la principessa Charlotte compie 8 anni

Compie oggi 8 anni la principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate nonché terza in linea di successione al trono. Per l'occasione è stato diffuso dalla corte un nuovo ritratto fotografico della bambina, in cui appare sorridente con un abito bianco a fiori: l'immagine è stata scattata dalla madre a Windsor nel corso del fine settimana. I principi di Galles, coi loro tre figli, George (9 anni), Charlotte e Louis (5 anni), si stanno preparando alla solenne incoronazione di re Carlo III in programma sabato all'abbazia di Westminster: secondo i media del Regno Unito prenderanno parte al corteo che partirà dall'edificio religioso una volta conclusa la cerimonia.