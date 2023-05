'Biden intende inviare 1500 soldati a confine col Messico'

L'amministrazione Biden ha in programma di inviare temporaneamente altri 1.500 soldati in servizio attivo al confine col Messico per aiutare la polizia di frontiera ad affrontare la temuta ondata di migranti in cerca di asilo. Lo scrive Politico, citando tre dirigenti americani. La mossa arriva in vista della scadenza l'11 maggio del 'titolo 42', la legge che consente agli Stati Uniti di negare asilo e richieste di migrazione per motivi di salute pubblica, in questo caso il Covid: una circostanza che potrebbe aumentare i flussi migratori.