Sudan: Situazione senza precedenti, parte inviato Onu

Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha dichiarato che invierà "immediatamente" in Sudan il coordinatore per le emergenze e gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, in risposta alla situazione "senza precedenti" nel Paese, dove continuano gli scontri.

"La portata e la velocità degli eventi in Sudan sono senza precedenti", ha dichiarato il portavoce Stephane Dujarric in un comunicato, dicendosi "estremamente preoccupato" e invitando "tutte le parti" a proteggere i civili e a permettere loro di fuggire dai combattimenti.