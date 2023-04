Sale a 477 il bilancio dei bambini uccisi in Ucraina

ROMA - E' salito a 477 il numero di bambini che hanno perso la vita nei bombardamenti russi in Ucraina dall'inizio dell'invasione nel febbraio dello scorso anno. Lo rende noto la Procura generale di Kiev, scrive Ukrinform. I minorenni feriti sono 955. "A oggi, più di 1.432 bambini sono stati colpiti in Ucraina a causa dell'aggressione ella Russia.

Secondo le informazioni ufficiali, 477 bambini sono stati uccisi e più di 955 sono stati feriti", si legge nel rapporto della Procura che sottolinea come i dati non siano completi.

Due giorni fa, 6 bambini sono morti in un edificio colpito da un missile a Uman e un'altra piccola di due anni è stata uccisa in un attacco a Dnipro.