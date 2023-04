Mosca rimuove il generale Mizintsev, il 'macellaio di Mariupol'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'esercito russo ha sostituito il suo generale di grado più alto responsabile della logistica, in vista dell'attesa controffensiva da parte di Kiev. La conferma arriva dopo giorni in cui si sono rincorse voci sul licenziamento del generale Mikhail Mizintsev, detto il 'macellaio di Mariupol' per il suo ruolo nell'assedio della città portuale un anno fa.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che Alexei Kuzmenkov, un ex funzionario della Guardia nazionale, ha sostituito Mizintsev. "Kuzmenkov è stato nominato alla carica di viceministro della difesa della Federazione Russa, responsabile del supporto logistico delle forze armate", afferma la nota confermando le indiscrezioni che si rincorrevano da giorni.

Non vengono, comunque, precisati i motivi per cui Mizintsev è stato sostituito dopo soli sette mesi di lavoro. (ANSA).