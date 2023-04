La figlia di Navalny, 'la salute di mio padre sta peggiorando'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - La figlia di Alexey Navalny, esponente dell'opposizione russa incarcerato, ha affermato che le condizioni di salute del padre si stanno deteriorando.

Parlando con Jim Acosta della Cnn alla cena di ieri sera dei corrispondenti della Casa Bianca, Dasha Navalnaya ha descritto la situazione come "incredibilmente difficile".

"Sta facendo il meglio che può in una prigione russa che non ha le migliori condizioni", ha detto. "Le guardie della struttura carceraria gli tolgono il cibo", ha aggiunto. "La sua salute si sta deteriorando e stiamo facendo tutto il possibile per dargli le cure di cui ha bisogno".

Navalny, esponente dell'opposizione e critico del presidente russo Vladimir Putin, sta scontando una condanna a 9 anni di carcere in una prigione di massima sicurezza a est di Mosca.

All'inizio di questa settimana, ha scritto su Twitter di dover affrontare un nuovo "caso di terrorismo" davanti a un tribunale militare - separato dalle attuali accuse contro di lui - che potrebbe significare altri decenni di carcere.

Dasha Navalnaya ha dichiarato che per lei era importante partecipare alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca perché "l'America come Paese rappresenta la libertà di parola, la libertà di espressione politica".

"Questo è ciò per cui mio padre e la Fondazione anticorruzione si battono", ha detto. (ANSA).