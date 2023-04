Tv, Erdogan ricompare in pubblico dopo voci su un malore

(ANSA) - ISTANBUL, 29 APR - La tv pubblica turca ha mostrato immagini del presidente, Recep Tayyip Erdogan, che si è fatto vedere in pubblico a Istanbul per la prima volta da quando sono circolate indiscrezioni da martedì su un presunto malore che lo avrebbe colpito, obbligandolo a cancellare tutti i suoi impegni pubblici.

Erdogan, 69 anni, secondo il suo entourage è stato colpito da un'infezione virale intestinale e negli ultimi quattro giorni si è fatto vedere solo in videoconferenza, a ridosso delle elezioni presidenziali del 14 maggio.

Sorridente e con indosso una giacca a vento rossa, Erdogan è comparso sul palco di un festival dell'aviazione a Istanbul, dove ha lanciato fiori sul pubblico che sventolava bandiere turche. Al suo fianco, il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro libico Abdelhamid Dbeibah. (ANSA).