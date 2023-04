Tom Cruise e Joan Collins saranno al concerto per Carlo III

Manca poco all'incoronazione di Carlo come Re d'Inghilterra. Al concerto che si svolgerà il 7 maggio per celebrarlo ci saranno molti ospiti speciali, gli ultimi due a essere annunciati sono l'attore hollywoodiano Tom Cruise e l'attrice britannica Joan Collins. Lo riporta la Bbc.

Gli ultimi nomi si aggiungono a un platea che già comprende Take That, Katy Perry e Lionel Richie, oltre ad artisti classici come Andrea Bocelli e il basso-baritono gallese Sir Bryn Terfel. Ancora, ci saranno anche Paloma Faith, Olly Murs, il veterano del rock Steve Winwood, Nicole Scherzinger delle Pussycat Dolls e il pianista cinese Lang Lang, oltre alla cantautrice nigeriana Tiwa Savage e tanti altri.

Il concerto si terrà nel parco del Castello di Windsor davanti a una folla di 20.000 persone e verrà trasmesso dalla Bbc su televisione e radio.