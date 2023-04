Royal Navy, 'documenti ufficiali trovati in un bagno di un pub'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - La Royal Navy britannica ha annunciato che sta indagando dopo il ritrovamento di documenti contrassegnati come "ufficiali" all'interno di un bagno di un pub Wetherspoons in una cittadina del nord dell'Inghilterra.

Secondo il Sun, i file conterrebbero informazioni su Hms Anson, uno dei sottomarini più all'avanguardia della Marina britannica.

Secondo la ricostruzione del tabloid i file sono stati trovati nel pub Furness Railway nel borgo di Barrow-in-Furness nella contea inglese della Cumbria. Una fonte ha rivelato che sono stati rinvenuti sul pavimento della toilette del locale. Il portavoce della Marina reale britannica ha precisato che "si tratta di documenti di addestramento generici che non contengono informazioni classificate", aggiungendo che si indagherà in merito. La Bbc, che ha anche riportato la notizia, ha però precisato di non avere visionato tali documenti.

Hms Anson è un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare, costruito presso il cantiere navale della Bae Systems a Barrow-in-Furness, in Cumbria, molto vicino al pub dove sono stati trovati i documenti. Il sommergibile a propulsione nucleare lungo 97 metri, di 7.800 tonnellate, è il quinto dei nuovi sottomarini d'attacco della flotta della Marina. (ANSA).