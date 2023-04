Mosca, colpite con successo le truppe ucraine a Kherson

Le truppe russe hanno lanciato un attacco con missili da crociera contro il comando del gruppo ucraino a Kherson, in Ucraina meridionale, secondo una nota del ministero della Difesa citata da Ria Novosti. "La sera del 28 aprile, le forze armate della Federazione Russa hanno effettuato un attacco con armi di precisione a lungo raggio basate sul mare contro il quartiere del personale di comando ucraino a Kherson. Lo scopo dell'obiettivo è stato raggiunto", ha affermato il ministero.

E anche oggi la città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson, è bersagliata da un "intenso" fuoco di artiglieria. Lo riferiscono le autorità insediate da Mosca.

Da parte sua, l'amministrazione ucraina della regione ha annunciato che si sta preparando per un'evacuazione di massa nel caso in cui dovessero aumentare i bombardamenti russi, com'è già avvenuto da ieri ieri, riferisce il Kyiv Independent. Oggi il governatore Oleksandr Prokudin ha dichiarato che a causa dell'aumento degli attacchi russi nell'oblast e in tutto il Paese, ha ordinato di preparare i mezzi di evacuazione per un

numero maggiore di persone.

L'esercito del Cremlino ha lasciato Kherson nel novembre scorso ritirandosi sulla sponda orientale del fiume Dnipro.