Lavrov, 'i tentativi dell'Occidente di isolarci stanno fallendo'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "I tentativi di Washington e dei suoi alleati per isolare Mosca stanno fallendo". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un discorso ai partecipanti alla Conferenza mondiale online sul multipolarismo.

"Sembra naturale che gli sforzi di Washington e dei suoi alleati per invertire il corso della storia e costringere la comunità internazionale a rispettare un 'ordine mondiale basato sulle regole' siano falliti. Mi limiterò a citare il completo fallimento della linea degli occidentali per isolare la Russia.

L'85% della popolazione mondiale non è disposto a tirare fuori le castagne dal fuoco per le ex metropoli coloniali", ha detto il ministro.

Secondo Lavrov, il movimento verso il multipolarismo globale è diventato un dato di fatto, una realtà geopolitica. I nuovi centri mondiali - in Eurasia, nella regione Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa e America Latina - stanno ottenendo un successo impressionante - basandosi sull'indipendenza, la sovranità statale e l'identità culturale e di civiltà. "Allo stesso tempo, sono guidati dai loro interessi nazionali fondamentali, perseguono una politica indipendente negli affari interni ed esterni. Non vogliono più essere ostaggi dei giochi geopolitici di altre persone ed esecutori della volontà di qualcun altro", ha aggiunto il ministro degli Esteri, riferisce Ria Novosti.

