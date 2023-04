Il Giappone autorizza l'uso della pillola abortiva

(ANSA) - ROMA, 29 APR - La pillola abortiva sarà disponibile in Giappone, dopo l'autorizzazione arrivata ieri dal Ministero della Salute. L'aborto è legale in Giappone dal 1948, fino a 22 settimane di gravidanza, ma di solito richiede il consenso del coniuge o del partner e la procedura chirurgica era fino ad ora l'unica opzione.

Venerdì il ministero ha annunciato di aver approvato la pillola del laboratorio britannico Linepharma che aveva depositato nel dicembre 2021 in Giappone una domanda di autorizzazione del suo farmaco, un trattamento che combina due principi: il mifepristone (o RU 486) che permette di fermare lo sviluppo della gravidanza agendo sul progesterone e il misoprostolo, preso uno o due giorni dopo, che provoca contrazioni e sanguinamento. Secondo la televisione pubblica NHK, il costo totale della pillola abortiva e di un consulto medico ammonterà a circa 100.000 yen (669 euro).

Nel frattempo, gli attivisti in Giappone stanno anche facendo una campagna per un maggiore accesso alla pillola del giorno dopo che impedisce la gravidanza. Attualmente non può essere acquistato senza l'approvazione di un medico, non è coperto da assicurazione sanitaria ed è l'unico farmaco che deve essere assunto davanti a un farmacista per evitare il mercato nero.

(ANSA).