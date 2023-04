Erdogan ricompare in pubblico dopo voci su un malore

La tv pubblica turca ha mostrato immagini del presidente, Recep Tayyip Erdogan, che si è fatto vedere in pubblico a Istanbul per la prima volta da quando sono circolate indiscrezioni da martedì su un presunto malore che lo avrebbe colpito, obbligandolo a cancellare tutti i suoi impegni pubblici. Erdogan, 69 anni, secondo il suo entourage è stato colpito da un'infezione virale intestinale e negli ultimi quattro giorni si è fatto vedere solo in videoconferenza, a ridosso delle elezioni presidenziali del 14 maggio.

Sorridente e con indosso una giacca a vento rossa, Erdogan è comparso sul palco di un festival dell'aviazione a Istanbul, dove ha lanciato fiori sul pubblico che sventolava bandiere turche. Al suo fianco, il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro libico Abdelhamid Dbeibah. Alla folla il leader, microfono in mano, ha parlato degli sforzi del governo in aiuto alle persone colpite dal terremoto di febbraio che ha ucciso oltre 50.000 persone. Il presidente turco è stato assente dalla campagna elettorale per tre giorni.