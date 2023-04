Cinque i bambini morti a Uman, una donna ancora dispersa

(ANSA) - KIEV, 29 APR - Sono 5 i bambini morti nell'attacco missilistico che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Uman, nel centro dell'Ucraina. Lo ha riferito il ministero dell'Interno, pubblicando su Telegram un aggiornamento sulla tragedia che ha provocato 23 morti. "Nel processo di identificazione, è emerso che sono morti 5 bambini: due maschi (un anno e mezzo e 16 anni) e tre femmine (8, 11 e 14 anni). Una donna è considerata dispersa. La ricerca continua", ha scritto il ministro, Ihor Klymenko.

"23 persone sono state confermate morte a seguito dell'attacco missilistico russo, di cui 22 corpi sono stati identificati", ha riferito il ministero.

Secondo il capo dell'amministrazione militare della regione di Cherkasy, Igor Taburets, le ricerche sono proseguite per tutta la notte. "La fase principale dei lavori dovrebbe essere completata in serata", ha scritto su Telegram, aggiungendo che 5 persone, di cui una grave, sono ricoverate in ospedale e finora, 176 persone sono state reinsediate in alloggi temporanei.

