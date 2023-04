Afghane protestano contro possibile riconoscimento dei Talebani

(ANSA) - KABUL, 29 APR - Poco più di 20 donne hanno manifestato oggi a Kabul contro il possibile riconoscimento internazionale del governo talebano, due giorni prima di un vertice delle Nazioni Unite. Lo riferiscono i giornalisti dell'Afp sul posto.

Un gruppo di 25 donne afghane ha passeggiato lungo una strada della capitale per circa 10 minuti scandendo "Riconoscimento dei Talebani, violazione dei diritti delle donne" e "Violazione dei diritti internazionali da parte delle Nazioni Unite". L'1 e 2 maggio a Doha l'Onu ha organizzato un incontro internazionale sull' Afghanistan per "chiarire le aspettative" su una serie di questioni. In relazione a questo incontro, il 17 aprile il vicesegretario generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed ha parlato in una riunione all'Università di Princeton della possibilità di discussioni e di "piccoli passi" verso un possibile "riconoscimento di principio" dei talebani, pur ponendo delle "condizioni".

"Questa discussione deve avvenire. Alcuni pensano che non debba mai avvenire, altri dicono che deve avvenire. I talebani vogliono essere riconosciuti (...) Questa è la nostra leva", ha aggiunto. Due giorni dopo, tuttavia, Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiarito le affermazioni di Amina Mohammed: "Non intendeva assolutamente dire che nessuno, a parte gli Stati membri, ha l'autorità di riconoscere i Talebani", ha dichiarato.

L'obiettivo dell'incontro di maggio è "rinvigorire l'impegno internazionale intorno a obiettivi comuni per un percorso sostenibile sulla situazione in Afghanistan", ha aggiunto.

