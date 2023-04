Venezuela: Borrell, 'aperto spiraglio per risolvere la crisi'

(ANSA) - BRUXELLES, 28 APR - "È urgente trovare un accordo per organizzare elezioni libere, eque e inclusive per le prossime elezioni presidenziali e legislative previste nel 2024 in Venezuela: se queste elezioni non si svolgeranno in condizioni tali che i loro risultati possano essere riconosciuti dal popolo venezuelano e dalla comunità internazionale, significherebbe che la crisi politica iniziata nel 2015 è destinata a durare altri 5 anni. E né il popolo venezuelano né i suoi vicini potrebbero sopportarlo". Lo sostiene l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell reduce da una visita in Colombia.

"La comunità internazionale deve quindi fare tutto il possibile per garantire che il governo venezuelano e la Piattaforma unitaria raggiungano rapidamente un accordo in merito; la comunità internazionale deve anche essere pronta, e soprattutto coordinata, a sostenere questo accordo quando sarà raggiunto. La regione è ora in grado di esercitare un'influenza positiva sul processo negoziale guidato dal Venezuela e di portare il Paese sulla strada della democrazia e del rispetto dei diritti umani", ha evidenziato Borrell ricordando gli sforzi del presidente colombiano Petro, che ha organizzato un'apposita conferenza "Questi cambiamenti hanno aperto una finestra di opportunità per risolvere la crisi venezuelana. Tuttavia, questa finestra si chiuderà se nelle prossime settimane non verrà raggiunto un accordo sulle elezioni del 2024. Dobbiamo cogliere questa opportunità", ha ammonito Borrell. (ANSA).