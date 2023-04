Donald Trump ha deciso di usare l'appellativo "crooked" (corrotto) non piu' per Hillary Clinton ma per Joe Biden. "Ritirerò il nome 'Crooked' usato per Hillary Clinton e le darò un nuovo nome - non lo so, forse 'Lovely Hillary' o 'Beautiful Hillary', ma ritirerò il nome 'crooked' in modo da poterlo usare per Joe Biden, perché d'ora in poi sarà conosciuto come 'Crooked Joe Biden'", ha annunciato in un comizio ieri sera in New Hampshire.