Shoigu, Mosca rafforza basi in Asia Centrale in risposta a Usa

(ANSA) - MOSCA, 28 APR - La Russia sta "rafforzando le capacità di combattimento delle proprie basi militari in Kirghizistan e Tagikistan così come di altre forze" in risposta a quelli che vede come i tentativi da parte degli Usa di riattivare la propria presenza militare nell'Asia Centrale con il pretesto di combattere il terrorismo. Lo ha detto il ministro della Difesa Serghei Shoigu parlando ad una riunione dei vertici delle forze militari dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si svolge a New Delhi. Lo riferisce la Tass.

