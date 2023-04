Kirchner non correrà alle presidenziali, 'ho già dato tutto'

"Ho già dato quello che dovevo dare". Così la vicepresidente dell'Argentina e leader della principale corrente dentro la maggioranza peronista al governo, Cristina Fernandez de Kirchner, ha sciolto i dubbi riguardo ad una sua possibile candidatura alle prossime elezioni presidenziali di ottobre. L'annuncio è stato dato in un'attesissima conferenza nella città di La Plata dopo settimane in cui si parlava della possibilità di un suo ripensamento di fronte alla grave crisi economica che attraversa il Paese e alla prospettiva attuale di una sconfitta quasi certa dell'attuale maggioranza nelle urne.

Alla platea che inneggiava, nonostante tutto, a "Cristina presidenta", Kirchner ha chiesto esplicitamente di "non fare finta di niente". "Io ho già vissuto, ho dato quello che dovevo dare", ha quindi affermato, facendo piuttosto un appello all'unità del peronismo attorno ad "un programma di governo" centrato sui temi sviluppati nella conferenza, come la lotta all'evasione, lo sviluppo della produzione e delle risorse, la difesa delle politiche sociali. "La discussione non è pro o contro il capitalismo, la questione è se lasciamo che il mercato agisca da solo o se lo Stato prende le redini", ha detto.

In precedenza Kirchner aveva ammonito sui pericoli insiti nella proposta di dollarizzazione dell'economia del candidato in ascesa della politica argentina, l'ultra liberista Javier Milei.

"Idee del passato che tornano nel presente", ha affermato a riguardo, ricordando la tragica uscita nel 2001 dall'esperimento della convertibilità "uno a uno" tra peso e dollaro avviato da Carlos Menem negli anni 90. "Stiamo discutendo proposte che hanno fallito 20 anni fa", ha aggiunto.