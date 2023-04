In Svezia va diretta tv la transumanza degli alci

In Svezia è tutto pronto per l'attesa maratona televisiva annuale che segue in diretta 24 ore su 24 la transumanza di alci e renne per una settimana intera.

Le telecamere dell'emittente pubblica svedese, Svt, sono posizionate in diversi punti nella foresta e attorno ad un lago nella località di Kullberg, nella regione di Jämtland, nel nord del Paese, per registrare il momento in cui gli alci passeranno di lì nella loro migrazione stagionale.

Il programma è giunto alla sua quinta edizione e gode di un grande successo tra il pubblico: "Abbiamo ricevuto una risposta incredibilmente positiva", ha affermato Johan Erhag, responsabile della diretta di Svt. "Persone di tutte le età lo guardano, le scuole lo trasmettono durante le lezioni e gli anziani che non escono più nella natura possono godersela nel loro salotto", ha aggiunto Erhag parlando con l'ANSA.

Il programma viene trasmesso anche in Finlandia, sull'emittente pubblica Yle.

Una novità di quest'anno per la sorta di 'Grande Fratello degli alci' è l'aggiunta dei droni per registrare immagini aeree degli animali durante la loro migrazione.