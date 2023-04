In Australia si cercano i resti di una donna tra 3mila tonnellate di rifiuti

La polizia australiana sta perlustrando una discarica nel Queensland da 3 mila tonnellate alla ricerca dei resti di una donna il cui corpo si ritiene sia stato all'interno di un bidone della spazzatura svuotato in un camion della nettezza urbana durante una normale raccolta dei rifiuti.

La famiglia di Lesley Trotter, 78 anni, ha denunciato la scomparsa dalla sua casa di Brisbane alla fine di marzo. La ricerca - scrive la Cnn - si è diretta verso la discarica dopo che, all'inizio di aprile, gli investigatori della omicidi del Queensland hanno rivelato di avere prove della sua morte, ipotizzando che il corpo potrebbe essere stato posto in un bidone stato svuotato in un camion della spazzatura.

Il camion era uno dei 23 che hanno portato la raccolta dei rifiuti a una stazione di trasferimento, dove è stato compresso prima di essere distribuito a due discariche, ha dichiarato la polizia del Queensland in una nota.