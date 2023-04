Ue, 'Johansson in Tunisia per prevenire traffico migranti'

(ANSA) - TUNISI, 27 APR - La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, è in Tunisia per una visita volta a rafforzare il partenariato strategico con il Paese nordafricano, nell'ambito di un approccio "Team Europa". Lo rende noto la Commissione Ue.

A Tunisi Johansson ha in programma incontri con il ministro dell'Interno Kamel Feki, il ministro degli affari sociali, Malek Ezzahi e quello degli Esteri, Nabil Ammar. Le discussioni verteranno principalmente sul compito di controllare il traffico dei migranti per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione irregolare, sui rimpatri e il reinserimento, assicurando la protezione dei migranti più vulnerabili, oltre che alla migrazione legale. La visita di Johansson si inserisce nel quadro di un impegno politico più ampio dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con la Tunisia e nel quadro del partenariato strategico tra l'Ue e la Tunisia. (ANSA).