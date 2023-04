Sudan: militari favorevoli a nuova tregua ma si tratta con Rsf

(ANSA) - IL CAIRO, 27 APR - Le Forze armate sudanesi (Fas) hanno annunciato di aver accettato un'iniziativa di un'organizzazione regionale africana di prolungare "per altre 72 ore l'attuale tregua" iniziata martedì e che, violata più volte, scade stanotte. L'esercito ha annunciato inoltre di aver accettato di inviare un proprio rappresentante a Juba (Giuba, la capitale del Sudan del Sud) per negoziare con un omologo dei paramilitari delle Rsf "i dettagli dell'iniziativa" che sarebbe il quinto cessate il fuoco ad essere tentato dall'inizio degli scontri in Sudan il 15 aprile scorso.

Gli annunci sono contenuti in un post pubblicato su Facebook ieri sera dal Comando Generale delle Forze Armate precisando che il Comandante in capo dell'esercito, il tenente generale Abdel Fattah Al-Burhan, ha accettato un'iniziativa dell'"Igad". Si tratta dell' Autorità intergovernativa per lo sviluppo, organizzazione internazionale politico-commerciale formata dai paesi del Corno d'Africa che - come ricorda il post - ha "deciso di incaricare i presidenti di Sudan del Sud, Kenya e Gibuti di lavorare su proposte di soluzione alla crisi attuale". (ANSA).