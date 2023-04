Sudan, combattimenti a Khartoum nonostante la tregua

(ANSA) - KHARTOUM, 27 APR - Aerei militari hanno sorvolato i sobborghi settentrionali di Khartoum dove esercito e paramilitari in lotta per il potere in Sudan si sono bersagliati a colpi di mitragliatrice e armi pesanti: lo hanno riferito testimoni all'Afp nel 13/o giorno di combattimenti e mentre sta per scadere, a mezzanotte, una tregua di 72 ore violata anche nei due giorni scorsi.

Nel Darfur, la regione più colpita insieme alla capitale, la violenza si sta intensificando, in particolare nella città di El-Geneina, capitale del Darfur occidentale. "Ospedali, edifici pubblici e centri sanitari sono stati gravemente danneggiati e ci sono saccheggi a ogni angolo di strada", ha detto sempre all'Afp un residente di El-Geneina.

Saccheggi, uccisioni e incendi di case si stanno verificando in questa regione confinante con il Ciad e teatro di una sanguinosa guerra civile negli anni 2000, confermano le Nazioni Unite.

Secondo il Ministero della Sanità sudanese, sono almeno 512 persone le persone uccise e 4.193 quelle ferite dall'inizio del conflitto fra esercito e paramilitari scoppiato il 15 aprile.

