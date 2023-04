'Razzista e violento', la talpa dei leak Usa attesa in tribunale

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - Nel passato della talpa che ha postato su Discord le carte segrete del Pentagono ci sono commenti razzisti e violenti. E' quanto emerge dai documenti depositati dal Dipartimento di Giustizia in vista dell'udienza di Jack Teixeira, atteso presentarsi oggi in un corte federale di Boston. Secondo le autorità americane, la talpa è a "serio rischio di fuga" e potrebbe avere altre informazioni di "grande valore per i paesi ostili", motivi per cui dovrebbe restare in carcere.

Nella documentazione depositata i legali del Dipartimento di Giustizia mettono l'accento sulle "minacce razziali" emerse nel passato di Teixeira, colpevole a loro avviso di aver anche cercato du distruggere le prove. "I suoi tentativi appaiono calcolati per ritardare o prevenire al governo di capire la portata della sua condotta. Ogni eventuale sua promessa di restare a casa e non causare ulteriori danni vale quanto la sua promessa già infranta di proteggere le informazioni riservate" del Pentagono, aggiungono i legali. (ANSA).