Mosca respinge richiesta Usa di una visita a Gershkovich

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Russia ha respinto la richiesta dell'ambasciata degli Stati Uniti per una visita al giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, in carcere a Mosca, per l'11 maggio "a causa della situazione relativa al rifiuto dei visti per i giornalisti russi a recarsi a New York". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, come riporta Ria Novosti.

"È stato sottolineato in particolare che un atto di sabotaggio (il mancato rilascio dei visti ai giornalisti russi, ndr) volto a ostacolare il normale lavoro giornalistico non rimarrà senza ritorsioni", afferma il ministero russo. (ANSA).