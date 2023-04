Mosca, 'no all'escalation nucleare ma non metteteci alla prova'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Russia farà il possibile per evitare il peggior scenario possibile di un'escalation nucleare, ma non c'è alcuna necessità di mettere in dubbio la nostra risolutezza a riguardo, e tanto meno di metterla alla prova. Lo sottolinea in un briefing con la stampa la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla Tass.

"Gli strateghi Usa sono in balia di illusioni rispetto ad un'ipotetica, come dicono gli esperti, escalation nucleare - ha detto Zakharova -. Noi faremo tutto il possibile per prevenire lo scenario peggiore, come ha più volte affermato la leadership russa. Allo stesso tempo però non consiglio di mettere in dubbio o concretamente alla prova la nostra determinazione. Un approccio simile andrebbe a contraddire l'impegno professato dall'Ovest nel voler ridurre i rischi strategici, compreso quello di scivolare verso uno scontro armato diretto fra potenze nucleari". (ANSA).