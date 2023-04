L'economia Usa rallenta, nel primo trimestre il Pil è sotto le attese

L'economia americana rallenta. Il Pil nel primo trimestre è cresciuto dell'1,1%, sotto le attese degli analisti che scommettevano su +1,9%. Negli ultimi tre mesi del 2022 l'economia era cresciuta del 2,6%. Intanto le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate di 16.000 unità a quota 230.000. Gli analisti scommettevano su quota 240.000.

"L'economia americana resta solida mentre si muove verso una crescita stabile. Nell'ultimo trimestre il reddito personale è aumentato e i consumatori hanno continuato a spendere, anche se il tasso di crescita è rallentato". Lo afferma Joe Biden commentando il dato sul Pil americano del primo trimestre che ha mostrato un rallentamento a +1,1%. "La mia agenda sta ricostruendo l'economia americana dal basso. Investendo nella manifattura e ricostruendo le nostre catene di approvvigionamento, stiamo creando posti di lavoro con buoni stipendi, abbiamo ridotto i costi dell'energia e di internet, assicurandoci che nessuno resti indietro. Queste politiche hanno aiutato l'economia a creare la cifra record di 12,5 milioni di posti di lavoro negli ultimi due anni, e quasi 800.000 posti nel manifatturiero", osserva il presidente.

Dopo che il Pil Usa ha rallentato ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo, le Borse europee proseguono positive. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,1032 sul dollaro. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Parigi (+0,4%), Madrid (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,1%). Poco mossa Londra (-0,01%). I listini sono sostenuti dal comparto del lusso (+1,4%) e dalle auto (+0,8%). Avanzano anche le banche (+0,9%) mentre sono in calo le assicurazioni. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,3%.