Cremlino, le relazioni con l'Europa al livello più basso

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Le relazioni con i Paesi europei sono al "livello più basso possibile": lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov dopo che alcuni di essi tra cui Moldavia, Svezia e Norvegia hanno espulso i diplomatici russi negli ultimi giorni. "La valutazione è ovvia: tutto si è deteriorato al minimo possibile", ha detto Peskov aggiungendo che "ogni passo come un'altra espulsione di diplomatici restringe la base per continuare le relazioni diplomatiche de facto e certamente non può rimanere senza una certa reciprocità". "È un altro passo che provoca un ulteriore degrado delle nostre relazioni", ha sottolineato Peskov. (ANSA).