Ankara, 'Erdogan sta bene, riprenderà a lavorare presto'

(ANSA) - ISTANBUL, 27 APR - "Sono stato con lui in mattinata, la sua salute è buona, riprenderà con il suo programma il prima possibile". Lo ha affermato il ministro della Sanità turco Fahrettin Koca, come riporta la tv di Stato Trt, parlando delle condizioni di salute del presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo che ieri aveva annullato i suoi impegni a causa di un malore avuto la sera precedente durante un'intervista in diretta tv.

Nel pomeriggio, Erdogan ha in programma di partecipare in video conferenza alla cerimonia di inaugurazione della prima centrale nucleare turca. L'evento era stato annunciato per le 13.30 ora locale, le 12.30 in Italia, ma è successivamente stato spostato alle 16. La centrale di Akkuyu è costruita dall'azienda russa Rosatom e durante la cerimonia è previsto un intervento in video conferenza anche del presidente russo Vladimir Putin. (ANSA).