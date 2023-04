Aerospaziale Antonov valuta di spostarsi dall'Ucraina al Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 26 APR - La compagnia statale ucraina del settore aerospaziale Antonov è interessata a migrare la produzione dei suoi velivoli in Brasile, in particolare nello Stato di San Paolo. E' quanto si legge in un comunicato della stessa compagnia pubblicato dal portale Cnn Brasil dove si afferma che "il consiglio di amministrazione ha grande interesse a migrare la produzione in una giurisdizione neutrale".

Nella nota si parla di un investimento fino a 50 miliardi di dollari in cinque anni nello Stato di San Paolo che includerebbe "la costruzione di un grande stabilimento industriale, il trasferimento di tecnologia e la creazione di 10 mila posti di lavoro".

Il governo di San Paolo ha diffuso a sua volta un comunicato dove conferma che l'11 aprile si è tenuta una riunione con il direttore e il vicepresidente della società Antonov, Oleksandr Nykonenko e Victor Avdeyev, per discutere un investimento dell'ordine di 50 miliardi di dollari per la costruzione di un impianto industriale nel Paese. (ANSA).