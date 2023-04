Sindaco Zaporizhzhia, città pronta a controffensiva

(ANSA) - ZAPORIZHZHYA, 26 APR - "Faremo tutto quello che è sotto la nostra responsabilità" per quanto riguarda la controffensiva. "Con le forze armate abbiamo realizzato costruzioni per evitare un attacco di terra" e "siamo pronti alla controffensiva". Lo dichiara il sindaco della città di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtiev, in un'intervista all'ANSA.

"E grazie ai partner occidentali ora l'Ucraina ha molte più armi ed è meglio equipaggiata e naturalmente ringraziamo tutta la società straniera per l'aiuto a respingere i russi". (ANSA).