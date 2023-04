Pe, Ue vieti software e apparecchiature da Russia e Cina

(ANSA) - BRUXELLES, 26 APR - La commissione contro le ingerenze straniere dell'Eurocamera, nel rapporto presentato oggi e adottato con 27 voti a favore 1 astenuto e un contrario, chiede che l'Ue vieti l'uso di apparecchiature e software di produttori di Paesi ad alto rischio, in particolare Cina e Russia, come TikTok , ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab o Nuctech. Riguardo i casi principali d'interferenza, gli eurodeputati sottolineano che "la promozione dell'agenda Gazprom in Germania, le attività di intelligence russe in Ungheria e la disinformazione contro comunità Lgbtiq+ in Slovacchia, Ungheria e Polonia", costituiscono i rischi maggiori. (ANSA).