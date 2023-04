Kuleba, grazie all'Italia per il sostegno di lunga durata

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "L'interesse dimostrato dalle imprese italiane è la notizia migliore che potessimo ricevere atterrando a Roma. Ringrazio le istituzioni e le aziende per essere al fianco dell'Ucraina e per un impegno di lunga durata. I contatti tra i nostri governi sono più dinamici che mai". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba alla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione a Roma.

"Non bisogna considerare la guerra come un ostacolo per gli investimenti, noi al governo stiamo rendendo il nostro Paese vitale e fonte di attrazione per gli investimenti esteri". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba alla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione a Roma. "Si può già pensare ad approfondire un progetto imprenditoriale, così quando la guerra finirà sarete pronti. Vi invito a considerare anche progetti sociali e umanitari, sostenere la gente che ha sofferto di più", ha aggiunto, rivolgendosi alle aziende e alle istituzioni italiane. (ANSA).