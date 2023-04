'Kiev deve sminare campi agricoli, Italia darà un grande aiuto'

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Al tavolo dell'agrindustria abbiamo trattato il problema dello sminamento dei campi ucraini che riguarda ben 470 mila ettari di terreni agricoli, come dire un territorio pari a mezza Italia, che ha bisogno di essere ripulito dalle mine. Non solo: due milioni e mezzo di ettari in totale devono essere controllati". Ha spiegato all'ANSA il presidente di FederUnacoma, (Federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura) Alessandro Malavolti, che ha moderato il tavolo sull'agribusiness nell'ambito della conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina che si è tenuta oggi a Roma.

Malavolti ha riferito che durante l'incontro con i funzionari ucraini è stata fatta un bilancio dei danni che la guerra ha causato alla meccanizzazione agricola: "L'Italia si è offerta di dare un a grande mano. L'Ucraina deve ricominciare ad esportare le sue derrate alimentari", ha detto. (ANSA).