Cina, 'inviato speciale in Ucraina per soluzione politica'

(ANSA) - PECHINO, 26 APR - La Cina invierà "il rappresentante speciale del governo per gli affari eurasiatici in Ucraina e in altri Paesi per avere una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi ucraina". E' quanto scrive la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, in merito al primo colloquio telefonico dall'aggressione russa tra il presidente Xi Jinping con la controparte ucraina Volodymyr Zelenski. (ANSA).