Casa Bianca, se rieletto Biden servirà per tutto il mandato

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - "Posso confermare che, se rieletto, il presidente servirà per tutti gli otto anni": lo ha precisato su Twitter, escludendo implicitamente una staffetta con la vice Kamala Harris, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre dopo aver eluso la risposta nel briefing quotidiano di ieri. Parlando con i giornalisti, Jean-Pierre si era rifiutata di rispondere ad alcune domande sulla campagna per la rielezione di Joe Biden invocando l'Hatch act, una legge del 1939 che proibisce ai dipendenti di branche esecutive di essere coinvolti in attività politiche. (ANSA).