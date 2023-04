Biden, 'Trump è un pericolo per la democrazia'

(ANSA) - WASHINGTON, 26 APR - "Conosco Trump, lo conosco bene e i pericoli che rappresenta per la democrazia. Lo posso battere". Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca rispondendo a una domanda sulla sua ricandidatura.

"Ho un lavoro da finire", ha ribadito il presidente americano, ricordando di "aver ereditato un Paese che aveva perso credibilità nel mondo e con un debito pubblico enorme". Quanto alla sua età ha scherzato, dicendo di "essere così vecchio da non poter neanche dire i numeri". (ANSA).