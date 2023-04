Zelensky, morto un impiegato nell'attacco al museo di Kupyansk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto su Telegram che una persona è stata uccisa, dieci ferite e altre sono ancora sotto le macerie in seguito all'attacco russo di questa mattina a Kupyansk, nella regione orientale di Kharkiv. "Kupyansk, centro città, museo di storia locale. Il Paese terrorista sta facendo di tutto per distruggerci. La nostra storia, la nostra cultura, il nostro popolo. Uccidendo gli ucraini con metodi barbari. Non abbiamo il diritto di dimenticarcene nemmeno per un secondo. Dobbiamo reagire e lo faremo. Finora si sa di un morto tra i dipendenti del museo e 10 feriti. Persone sotto le macerie".