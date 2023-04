Proteste fuori e dentro il Parlamento contro Lula a Lisbona

I militanti della Chega, l'estrema destra portoghese, hanno protestato fuori e dentro il Parlamento, contro la visita del presidente progressista brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva (Pt), invitato ad intervenire alle celebrazioni del 49mo anniversario della Rivoluzione dei garofani.

Fuori dell'Assemblea, a Lisbona, Lula è stato accolto delle urla e dai cartelli di protesta degli attivisti di Chega, simpatizzanti dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro.

Il leader sudamericano è stato contestato anche mentre pronunciava il suo discorso in Parlamento. Una dozzina di parlamentari del movimento guidato da André Ventura si sono alzati in piedi ed hanno iniziato a fare rumore battendo le mani sui banchi, mostrando la bandiera ucraina, oltre a cartelli con le scritte: "basta corruzione" e "il posto per ladri è la prigione".

Nonostante le interruzioni Lula ha pronunciato il suo intervento in cui ha parlato degli anni del Brasile durante il governo di Bolsonaro: "Nostalgici dell'autoritarismo - ha detto - hanno cercato di portare indietro l'orologio di 50 anni e annullare le libertà che avevamo conquistato. I portoghesi hanno guardato tutto, preoccupati della possibilità che il Brasile voltasse le spalle al mondo". (ANSA).