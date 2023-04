Tajani, la Cina rispetti le posizioni dell'Ue e dei suoi Stati

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 24 APR - "La Cina è un interlocutore ma deve rispettare la nostra posizione, deve rispettare l'Unione Europea e ogni singolo Stato membro. La Cina in questo momento è un Paese chiave, abbiamo bisogno che spinga la Russia a lasciare l'Ucraina. Ma sono in disaccordo con l'ambasciatore cinese a Parigi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al consiglio affari esteri in Lussemburgo. (ANSA).