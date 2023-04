Scholz, più energia eolica per slegarci dal gas russo

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - "Abbiamo bisogno di più energia eolica e più velocemente per raggiungere i nostri obiettivi climatici e per diventare indipendenti dal gas russo". Lo scrive in un tweet il cancelliere tedesco Olaf Scholz a poche ore dall'avvio del summit dei leader dei Paesi del Mare del Nord nella città portuale belga di Ostenda.

"Il Mare del Nord può diventare la più grande centrale elettrica del mondo", sottolinea Scholz. (ANSA).