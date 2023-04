Peskov conferma, 'mio figlio ha combattuto in Ucraina'

(ANSA) - MOSCA, 24 APR - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato oggi che il suo figlio maggiore, Nikolay, ha preso parte alla cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, ma non ha aggiunto particolari. Nei giorni scorsi Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner, aveva detto che il figlio di Peskov aveva partecipato al conflitto nelle file della stessa organizzazione come artigliere "mostrando coraggio ed eroismo".

Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti, si è limitato a dire che suo figlio ha "servito nelle forze armate" prendendo anche parte all'operazione in Ucraina. "Non voglio aggiungere altro - ha detto ancora il portavoce - perché questo non riguarda il mio lavoro". (ANSA).