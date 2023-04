Iran, una donna muore durante scontri per il velo

Una donna "è morta per un attacco cardiaco" durante degli scontri avvenuti ieri sera a Mahan, nella provincia iraniana di Kerman, tra membri del gruppo paramilitare Basij e un gruppo di donne e altre persone sull'uso del velo.

In un video diventato virale sui social media iraniani si sente una persona che riferendosi alla donna dice: "Sta morendo" e un'altra donna, che era con i Basiji, risponde: "Lasciateli morire, al diavolo". L'agenzia Irna, senza fare riferimento all'aggressione dei Basiji, afferma che la donna è morta in ospedale e che due uomini, di 38 e 44 anni, colpiti alla testa durante 'alcuni scontri',sono stati curati in ospedale.