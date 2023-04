Stretta sul velo in Iran, obbligatorio anche nei musei

Il direttore generale dei Musei del Ministero dei Beni Culturali dell'Iran Morteza Adibzadeh ha inviato una circolare ai direttori dei dipartimenti culturali di tutte le province iraniane che chiede di vietare l'ingresso ai musei e alle collezioni d'arte alle donne che non portano il velo. Lo riporta Bbc Persian.

Il provvedimento è in linea con il nuovo piano della polizia iraniana per fare rispettare l'obbligo a portare il velo in pubblico entrato recentemente in vigore e che prevede il sequestro delle automobili per le donne che guidano senza il velo.