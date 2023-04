Entra in servizio la più grande nave da guerra turca

La Tgc Anadolu, la più grande nave da guerra turca e prima nave d'assalto anfibio della marina di Ankara, è entrata in servizio dopo essere rimasta ormeggiata per una settimana al porto di Sarayburnu a Istanbul.

L'imbarcazione, con distintivo ottico L 400, è la prima portaerei turca, è classificata come portaelicotteri d'assalto anfibio Lhd e il suo modello è basato sulla nave da guerra spagnola Juan Carlos I (L 61). La Tgc Anadolu, come riporta Sabah, è lunga 231 metri, larga 32 metri e ha un dislocamento di 27.436 tonnellate. Può viaggiare a una velocità massima di circa 21 nodi, ha un'autonomia di 9.000 miglia nautiche e può operare in mare per 50 giorni. L'imbarcazione sarà equipaggiata con caccia senza pilota prodotti dall'azienda aerospaziale turca Baykar.

Dopo essere rimasta ancorata a Istanbul per una settimana, dove è stata aperta ai visitatori, la nave è salpata ieri sera verso il Mar Nero attraversando il canale del Bosforo.