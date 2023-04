Usa: membri del Congresso cedettero azioni prima della crisi Svb

(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - Almeno nove membri del Congresso Usa hanno venduto azioni di banche prima e durante le tensioni di mercato del mese scorso. Lo riporta il Financial Times sottolineando che un deputato democratico della commissione servizi finanziari della Camera ha venduto titoli di Silicon Valley Bank prima del suo fallimento.

Le indiscrezioni sulle vendite emergono mentre impazza il dibattito sulla possibilità di vietare ai funzionari del governo di avere titoli azionari che potrebbero essere in conflitto di interessi con i loro compiti. (ANSA).