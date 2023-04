Ue, 'le marine europee pattuglino insieme lo stretto di Taiwan'

(ANSA) - BRUXELLES, 23 APR - L'Alto rappresentante Josep Borrell esorta l'Ue a unire le forze per pattugliare lo Stretto di Taiwan. La situazione dell'isola, scrive il politico spagnolo in un editoriale a sua firma sul settimanale francese Le Journal du Dimanche, "ci riguarda economicamente, commercialmente e tecnologicamente", per questo "invito le marine europee a pattugliare lo Stretto di Taiwan per mostrare l'impegno dell'Europa per la libertà di navigazione in quest'area assolutamente cruciale".

Il capo della diplomazia Ue indica la necessità di essere "vigili contro le provocazioni eccessive", precisando che la posizione europea su Taiwan "è semplice e coerente". "A nostro avviso - sottolinea -, esiste una sola Cina. Ma non a qualsiasi condizione. E certamente non attraverso l'uso della forza".

"La stragrande maggioranza dei taiwanesi ritiene che lo status quo pacifico sia la soluzione più appropriata. Cerchiamo quindi di essere fermi nel far rispettare questo principio", osserva ancora Borrell. (ANSA).