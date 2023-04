Ucraina, ieri respinte 58 offensive russe

Le forze ucraine hanno respinto ieri 58 offensive russe ed hanno effettuato otto attacchi su aree occupate da truppe nemiche: lo rende noto lo Stato Maggiore ucraino nel suo rapporto quotidiano, secondo cui la probabilità di ulteriori attacchi missilistici e aerei in tutto il Paese rimane alta. "Un elicottero Mi-24 e quattro droni nemici sono stati abbattuti - si legge nel rapporto -. Ieri, unità di truppe missilistiche e l'artiglieria hanno colpito quattro aree di concentrazione di forze nemiche, due depositi di munizioni e altri due importanti obiettivi militari del nemico", riferisce l'esercito.

"Il nemico sta concentrando i suoi sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni Bakhmut, Avdiivka e Marinka - sottolinea il rapporto -. Cinquantotto attacchi nemici sono stati respinti. Le battaglie più feroci continuano per (la conquista di) Bakhmut e Marinka".

Inoltre, l'attacco missilistico lanciato ieri sera dalle forze russe contro la città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, ha danneggiato alcune abitazioni e una fabbrica: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, come riporta Rbc-Ucraina. Non si

registrano feriti o vittime. Secondo Sinegubov, uno dei razzi ha colpito il territorio, mentre un altro probabilmente è esploso in aria. Inoltre, due

case sono state distrutte e altre 10 sono state danneggiate nel villaggio di Kotlyary.

Nella notte i russi hanno lanciato anche un altro attacco missilistico contro la città di Sloviansk, nella regione di Donetsk: lo ha reso noto il capo

dell'Amministrazione militare regionale, Vadim Lyakh. "Questa volta, un missile S-300 ha colpito il microdistretto di Lesnoy vicino a una cava. Diverse case sono state danneggiate", ha scritto Lyakh su Facebook, sottolineando che non ci sono stati feriti o vittime.

Questa mattina le forze russe hanno lanciato un attacco con droni contro la città di Nikopol, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione distrettuale, Yevgeny Yevtushenko, senza fornire dettagli. "Nikopol - uso di droni. Rimanete negli edifici!", ha scritto Yevtushenko. I russi avevano già colpito il distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, con un drone nella tarda serata di ieri.

La Cnn informa che le squadre di ricerca ucraine affermano di aver recuperato i corpi di centinaia di soldati ucraini morti sul campo di battaglia, insieme a un numero simile di russi, che intendono rimpatriare. Nel frattempo, Kiev chiede la restituzione di ogni ucraino catturato dalla Russia.

L'Ucraina, ha iniziato a realizzare un sistema di protezione delle infrastrutture critiche, in conformità con i requisiti della legislazione europea: lo ha reso noto il Servizio statale per le comunicazioni speciali, come riporta Ukrinform. "L'Ucraina sta studiando le direttive Ue Nis 2 (Ue 2022/2555) ed Rce (Ue 2022/2557) sulla protezione delle infrastrutture critiche e sta collaborando con i Paesi che hanno già avviato la loro attuazione", si legge in un comunicato. Kiev già collabora con l'American Cyber Security and Critical Infrastructure Protection Agency (Cisa), che ha una grande esperienza nella protezione delle infrastrutture critiche. Il Servizio statale per le comunicazioni speciali, in qualità di organismo autorizzato nel campo della protezione delle infrastrutture critiche ucraine, sta sviluppando il quadro normativo e legale necessario.