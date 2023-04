Tajani, sono circa 140 gli italiani ancora a Khartoum

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Sono circa 140 gli italiani ancora a Khartoum, mentre altri 19, che stavano facendo una crociera dedicata per sub sono stati portati in sicurezza, sono in Egitto, grazie alle nostre ambasciate a Khartoum e al Cairo": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a SkyTg24.

"Stiamo lavorando con grande riservatezza, lo comprenderete, ma la sicurezza dei nostri concittadini in Sudan è la priorità.

Siamo pronti a fare tutto ciò che serve", ha spiegato Tajani, precisando che "tutti gli italiani in Sudan sono in contatto con la nostra ambasciata, che è aperta e molti si trovano già nella residenza. E' una situazione complessa, ma i nostri concittadini sono in una situazione abbastanza sicura. L'ambasciata non è stata toccata e dispone di cibo, acqua e gasolio" per i generatori. (ANSA).